Оля Полякова вперше за тривалий час показала чоловіка й пожартувала про його рідкісну появу

Оля Полякова та її чоловік Вадим Буряковський

Реклама

Українська співачка Оля Полякова запросила чоловіка Вадима Буряковського на особливу подію.

Днями у Києві артистка презентувала новий фільм «Все буде добре, Оля», який створював телеведучий Олексій Суханов. На допрем’єрний показ зібралося чимало гостей. Всі вони першими мали змогу побачити нову стрічку, в якій йдеться про значні трансформації Полякової та її творчий шлях.

До того ж підтримати співачку до столичного кінотеатру прийшли її чоловік Вадим Буряковський у стильному луці з шарфом і молодша донька Аліса, пише «Гордон». У такому складі родина доволі рідко з’являється на публіці, але цього разу зробила виключення задля підтримки дружини та мами. На кадрах Оля постала у глядацькій залі, де стоячи поруч з коханим з гумором спростувала чутки про сімейну кризу.

Реклама

«Так оце, я так розумію, і є моя сім’я», — пожартувала артистка, натякнувши водночас на їхню рідкісну публічну появу.

Оля Полякова та її чоловік / © Бульвар Гордона

Чоловік Олі Полякової / © пресслужба Олі Полякової

До слова, старшої доньки зірки Маші Полякової не було. Як відомо, 20-річна дівчина зараз навчається в одному з престижних університетів — Берклі, що в США. Водночас там студентка цього літа уклала шлюб з іноземцем. І нещодавно Оля Полякова зізналася, що не оплачуватиме весілля молодятам і назвала причину такого рішення.

Нагадаємо, нещодавно співачка СолоХа розкритикувала Олю Полякову за спроби змінити правила нацвідбору на «Євробачення-2026» та дорікнула їй темним минулим.