Оля Полякова вперше за тривалий час показала чоловіка й пожартувала про його рідкісну появу

Вадим з молодшою донькою Алісою прийшов підтримати кохану на важливу подію.

Автор публікації
Валерія Гажала
Оля Полякова та її чоловік Вадим Буряковський

Оля Полякова та її чоловік Вадим Буряковський

Українська співачка Оля Полякова запросила чоловіка Вадима Буряковського на особливу подію.

Днями у Києві артистка презентувала новий фільм «Все буде добре, Оля», який створював телеведучий Олексій Суханов. На допрем’єрний показ зібралося чимало гостей. Всі вони першими мали змогу побачити нову стрічку, в якій йдеться про значні трансформації Полякової та її творчий шлях.

До того ж підтримати співачку до столичного кінотеатру прийшли її чоловік Вадим Буряковський у стильному луці з шарфом і молодша донька Аліса, пише «Гордон». У такому складі родина доволі рідко з’являється на публіці, але цього разу зробила виключення задля підтримки дружини та мами. На кадрах Оля постала у глядацькій залі, де стоячи поруч з коханим з гумором спростувала чутки про сімейну кризу.

«Так оце, я так розумію, і є моя сім’я», — пожартувала артистка, натякнувши водночас на їхню рідкісну публічну появу.

Оля Полякова та її чоловік

Оля Полякова та її чоловік / © Бульвар Гордона

Чоловік Олі Полякової

Чоловік Олі Полякової / © пресслужба Олі Полякової

До слова, старшої доньки зірки Маші Полякової не було. Як відомо, 20-річна дівчина зараз навчається в одному з престижних університетів — Берклі, що в США. Водночас там студентка цього літа уклала шлюб з іноземцем. І нещодавно Оля Полякова зізналася, що не оплачуватиме весілля молодятам і назвала причину такого рішення.

Нагадаємо, нещодавно співачка СолоХа розкритикувала Олю Полякову за спроби змінити правила нацвідбору на «Євробачення-2026» та дорікнула їй темним минулим.

