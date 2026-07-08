Оля Полякова вступилася за Володимира Дантеса та різко відреагувала на чутки щодо його нового роману

Оля Полякова та Володимир Дантес

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Українська співачка Оля Полякова різко відреагувала на обговорення особистого життя Володимира Дантеса та стала на його захист.

Нещодавно артист уперше за тривалий час натякнув на нові стосунки. Ця тема одразу стала предметом дискусії в прямому ефірі. Ведучі Слава Дьомін та Артур Адамов спробували проаналізувати, як романтичні стосунки впливають на творчість музиканта. Щоправда, їхні думки кардинально розійшлися. Один із них навіть припустив, що саме самотність приносить Дантесу найбільші професійні успіхи.

«Коли в нього починаються стосунки, в нього починається мінус лінія по кар’єрі. Ці стосунки на нього якось тиснуть, а коли він сам, то ніби набирає повітря в легені й летить», — висловився Артур Адамов.

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Слава Дьомін та Артур Адамов / © instagram.com/slavademin_official

Слава Дьомін таку теорію не підтримав. Ведучий наголосив, що творчі злети та зміни в кар’єрі навряд чи можна пояснити лише подіями в особистому житті артиста.

Та найбільш емоційно на дискусію відреагувала Оля Полякова. Співачка залишила коментар під відео й дала зрозуміти, що вважає подібні обговорення недоречними. Артистка переконана: ніхто не має права втручатися в чужі стосунки та робити висновки про людину лише через її особистий вибір.

«Чого вас усіх то непокоїть????» — різко відреагувала Полякова.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес повідомив про зміни в особистому. У Мережі викрили нову дівчину. Ім’я обраниці співак поки не розкриває, воліючи залишити подробиці роману поза публічним простором.

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