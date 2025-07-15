Оля Полякова вирушила у подорож з 13-річною донькою та порозважалася з нею на концерті відомої зірки

Оля Полякова з донькою / © instagram.com/polyakovamusic

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Українська співачка Оля Полякова показала свій відпочинок з донькою Алісою.

Так, 13-річна дівчинка разом із зірковою мамою полетіла до Лондона. Там спочатку вони насолоджувалися прогулянками, а потім розсекретили головну мету поїздки. Оля у фотоблогу показалася поблизу величезної арени у сукні та піджаку й зізналася, що вони прийшли на концерт Біллі Айліш.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова на концерті / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова на концерті / © instagram.com/polyakovamusic

Так, у сторіз артистка поділилася своїми фото із зали та показала декілька виступів Айліш. Сімейство насолоджувалося хітами відомої американської зірки та підспівувало разом з тисячею інших фанатами. І хоч Аліса й прагне уникати публічності та доволі мало з'являється у соцмережах мами, цього разу вона дозволила їй опублікувати з нею спільне фото, де вона та Оля щасливо позують на тлі шоу.

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"Щаслива мама, бо мене взяли на концерт!" — підписала кадр виконавиця.

Оля Полякова з донькою Алісою на концерті / © instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно дружина Тімура Мірошниченка Інна розповіла про подорож з чотирма дітьми до Греції та розкрила, з якими труднощами вони зіткнулися просто у дорозі.