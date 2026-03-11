Оля Полякова висловилась про зятя-американця і як змінилась її старша донька після заміжжя

Оля Полякова та її донька Маша з чоловіком

Українська співачка Оля Полякова висловилась про свого зятя-американця і розкрила, як після заміжжя змінилась її старша донька.

Торік Маша Полякова уклала шлюб. Донька артистки вийшла заміж за американця Едена Пассареллі. Оля Полякова була знайома з зятем лише через відеозв'язок. Проте наприкінці 2025 року Маша нарешті в реальному житті познайомила маму зі своїм чоловіком. Оля Полякова на проєкті "Наодинці з Гламуром" говорить, що в неї чудовий зять, добрий і місцями наївний. Виконавиця жартує, що іноді його навіть шкода.

"Класний зять, хороша дитина, добрий, неагресивний. Взагалі, звісно ж, війна, нашим людям нелегко живеться, це дається взнаки, що ми трішки агресивні. Вони не розуміють, чого ми кричимо, чого ми сваримося. Зять такий чистий, добрий, наївний, навіть шкода його", - ділиться артистка Анні Севастьяновій.

Також Оля Полякова розповіла, чи змінило заміжжя її доньку. За словами артистки, про Машу такого зовсім не скажеш. Вона яка була – така й залишилась. До речі, співачка говорить, що Маша, звичайно ж, піклується про чоловіка, але й саме вона в стосунках головна.

"Вона не змінилась. Тут в неї були "слуги", то вона собі "слугу" знайшла, і він її "обслуговує". Вона така домінантна, як, до речі, всі українські жінки. Вона піклується про чоловіка, але вона контролює. Вона домінантна, а він у неї старший, куди пошлють", - жартує артистка.

Нагадаємо, нещодавно донька Олі Полякової святкувала день народження. Маша вже розсекретила розкішний подарунок від зіркової мами на її 21-річчя.