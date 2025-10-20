Оля Полякова висловилася про фінансування заміжньої доньки та чи готова 20-річна Маша до материнства

Оля Полякова, її донька Маша з чоловіком

Реклама

Українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно розкрила справжнє прізвище її старшої доньки Маші, висловилася про її заміжжя у ранньому віці.

Так, Маша відіграла весілля у 20 років з іноземцем Еденом Пассареллі ще цього літа у США. Її зіркова мама на шлюб реагує доволі позитивно. Щоправда, Полякова не приховує, що поки більшість фінансових потреб заміжньої доньки покриває вона зі своїх гонорарів. Співачка також зізналася, що незабаром цієї осені поїде вітати молоде подружжя до Америки.

«Аби ж вона вийшла заміж, щоб з мами стягнути ярмо утримування. Бо вийшла заміж за таку ж дитину, як сама. Після концерту у Канаді сідаю в літачок і їду до діточок. Привезу їм їжі, бо кажуть голодують в тому Бостоні бідні. Хай виходить (заміж — прим. ред.)! Стільки пропонують, стільки треба йти», — розповіла з гумором Оля в коментарі «Тур зірками».

Реклама

Маша Полякова з чоловіком Еденом / © instagram.com/marypoppers1

Про майбутнє поповнення у родині Маші співачка поки не замислюється. Вона емоційно зізналася, що в її плани входять кар’єрні звершення, але аж ніяк не статус «бабусі Олі». До того ж сама 20-річна дівчина, за словами Полякової, не квапиться з материнством, а розвивається у музиці разом зі своїм новоспеченим чоловіком.

«Нічого не треба казати. Вона робить кар’єру, записує англомовний альбом і все добре. Цей хлопчик Еден не тільки басист у її гурті, але й менеджер. Вони створили гурт, їздять на фестивалі, співають у пабах. Хай вчаться», — наголосила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова висунула свою кандидатуру на нацвідбір на «Євробачення-2026» із вимогою змінити правила. Зокрема, співачка не змирилася з пунктом заборони участі у конкурсі артистам, які бували в РФ після 2014 року, й пригрозила судом Суспільному.