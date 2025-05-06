Оля Полякова висловилася про кризовий період 13-річної доньки: "Це так боляче"

Оля Полякова з доньками / © instagram.com/polyakovamusic

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Українська співачка Оля Полякова розповіла про підліткові зміни її молодшої доньки.

За словами зірки, зараз Аліса перебуває у періоді сепарації. Зокрема, підліток не хоче проводити час з мамою та намагається уникати з нею довгих діалогів. Натомість Полякова зізнається, що з від'їздом за кордон її старшої доньки Маші у неї з’явилося ще сильніше бажання присвячувати час саме 13-річній Алісі. Але їхні бажання далеко відрізняються, тож, за словами виконавиці, молодша донька тільки радіє, коли мама гастролює й не буває вдома.

Донька Олі Полякової - Аліса / © instagram.com/polyakovamusic

"У мене зараз 13-річна донька й вона від мене сепарується дуже жорстко. І це так боляче! Бо коли моя старша від мене сепарувалася, у мене була маленька дитина й мені було начхати. Вона завжди сиділа у кімнаті зачинена. А я мала чим займатися – у мене була кар'єра, маленька Аліса. А тепер старша поїхала на навчання до університету, в хаті стало пустіше, є тільки мала. Я приїжджаю з гастролей і хочу бути мамою: "А ти уроки повчила?", "А шапку одягнула?". А вона думає: "Два тижні не було й так добре". І вони кажуть: "Мамо, а ти скоро поїдеш від нас?" І їм не треба нічого, а лише "мам, відчепись і вийди", - розповіла Оля у проєкті "Дорослі дівчата".

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