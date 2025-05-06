ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
2 хв

Оля Полякова висловилася про кризовий період 13-річної доньки: "Це так боляче"

Артистка розповіла про сепарацію Аліси.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Оля Полякова з доньками

Оля Полякова з доньками / © instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова розповіла про підліткові зміни її молодшої доньки.

За словами зірки, зараз Аліса перебуває у періоді сепарації. Зокрема, підліток не хоче проводити час з мамою та намагається уникати з нею довгих діалогів. Натомість Полякова зізнається, що з від'їздом за кордон її старшої доньки Маші у неї з’явилося ще сильніше бажання присвячувати час саме 13-річній Алісі. Але їхні бажання далеко відрізняються, тож, за словами виконавиці, молодша донька тільки радіє, коли мама гастролює й не буває вдома.

Донька Олі Полякової - Аліса / © instagram.com/polyakovamusic

Донька Олі Полякової - Аліса / © instagram.com/polyakovamusic

"У мене зараз 13-річна донька й вона від мене сепарується дуже жорстко. І це так боляче! Бо коли моя старша від мене сепарувалася, у мене була маленька дитина й мені було начхати. Вона завжди сиділа у кімнаті зачинена. А я мала чим займатися – у мене була кар'єра, маленька Аліса. А тепер старша поїхала на навчання до університету, в хаті стало пустіше, є тільки мала. Я приїжджаю з гастролей і хочу бути мамою: "А ти уроки повчила?", "А шапку одягнула?". А вона думає: "Два тижні не було й так добре". І вони кажуть: "Мамо, а ти скоро поїдеш від нас?" І їм не треба нічого, а лише "мам, відчепись і вийди", - розповіла Оля у проєкті "Дорослі дівчата".

Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик показала свої розваги одразу з трьома дітьми поблизу заміського маєтку.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
25
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie