Оля Полякова висміяла скандальний "базар" чоловіка Вадима у новій пісні: "Таких більше не роблять"
Подружжя разом уже понад 20 років, і, схоже, навіть гучні скандали не здатні похитнути їхній союз.
Українська співачка Оля Полякова випустила жартівливий трек про свого чоловіка, бізнесмена Вадима Буряковського, який останнім часом опинився в центрі гучних обговорень.
Обранець артистки двічі давав тривалі інтерв’ю Дмитру Гордону, де ділився резонансними подробицями життя, зокрема не стримував гострого слівця і під час обговорення представників шоубізнесу. Один із таких випадків навіть змусив Полякову публічно перепросити через історію з чоловіком Маші Єфросініної, якого Вадим назвав «мажором».
Згодом артистка жартома погрожувала чоловікові після його скандальних інтерв’ю, мовляв, він «більше не вийде з хати» і має «попрощатися з усіма». Втім, нова кумедна пісня-присвята розставила усі крапки над «і». Трек дав зрозуміти, що про жодні сварки навіть не йдеться — у 20-річних стосунках зірок вистачає самоіронії та підтримки.
Так, у студії Полякова записала пісню з іронічними рядками про «Вадіка, який тягне мазу за базар», називаючи його «останнім екземпляром». Фрагментами треку Оля Полякова поділилася з Гордоном. На відео вона емоційно виконує композицію, додаючи запальні танці та глузливе виконання.
«Таких більше не роблять, як в лихі 90-ті, які з розуму зводять, за базар ламають кості. Таких більше не роблять, лишився лиш один — Вадік, Вадічек, Вадим. Вадік, Вадік, Вадік тягне мазу за базар. Вадік, Вадік, Вадік — останній екземпляр. Вадік, Вадік, Вадік робить все без балачок. Вадік — ох**нний чувачок!» — такі рядки енергійно заспівала Полякова.
Нагадаємо, нещодавно Вадим Буряковський висловився про можливу політичну діяльність і як насправді до неї ставиться.