Оля Полякова висміяла скандальний "базар" чоловіка Вадима у новій пісні: "Таких більше не роблять"

Українська співачка Оля Полякова випустила жартівливий трек про свого чоловіка, бізнесмена Вадима Буряковського, який останнім часом опинився в центрі гучних обговорень.

Обранець артистки двічі давав тривалі інтерв’ю Дмитру Гордону, де ділився резонансними подробицями життя, зокрема не стримував гострого слівця і під час обговорення представників шоубізнесу. Один із таких випадків навіть змусив Полякову публічно перепросити через історію з чоловіком Маші Єфросініної, якого Вадим назвав «мажором».

Згодом артистка жартома погрожувала чоловікові після його скандальних інтерв’ю, мовляв, він «більше не вийде з хати» і має «попрощатися з усіма». Втім, нова кумедна пісня-присвята розставила усі крапки над «і». Трек дав зрозуміти, що про жодні сварки навіть не йдеться — у 20-річних стосунках зірок вистачає самоіронії та підтримки.

Дата публікації 16:54, 09.04.26

Так, у студії Полякова записала пісню з іронічними рядками про «Вадіка, який тягне мазу за базар», називаючи його «останнім екземпляром». Фрагментами треку Оля Полякова поділилася з Гордоном. На відео вона емоційно виконує композицію, додаючи запальні танці та глузливе виконання.

«Таких більше не роблять, як в лихі 90-ті, які з розуму зводять, за базар ламають кості. Таких більше не роблять, лишився лиш один — Вадік, Вадічек, Вадим. Вадік, Вадік, Вадік тягне мазу за базар. Вадік, Вадік, Вадік — останній екземпляр. Вадік, Вадік, Вадік робить все без балачок. Вадік — ох**нний чувачок!» — такі рядки енергійно заспівала Полякова.

Нагадаємо, нещодавно Вадим Буряковський висловився про можливу політичну діяльність і як насправді до неї ставиться.