Оля Полякова з донькою приїхала до мами й замилувала спільними кадрами на пляжі

Оля Полякова з мамою / © instagram.com/polyakovamusic

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Українська співачка Оля Полякова показала свою подорож з донькою Алісою.

Раніше зіркова мама ділилася, що разом з молодшою донечкою приїхала до Великої Британії. Разом вони відвідали концерт Біллі Айліш. І як виявилося, на цьому пригоди не закінчилися. Далі родина приїхала до бабусі — мами Олі.

У своєму фотоблогу співачка показалася з рідною людиною. Оскільки Світлана Полякова вже тривалий час проживає у Великій Британії, то вона показала Олі та онуці Алісі свій улюблений пляж.

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Оля Полякова з мамою / © instagram.com/polyakovamusic

Донька Олі Полякової Аліса / © instagram.com/polyakovamusic

"Мамулічка й Алісочка. Привезла мене матуся на своє море. Показує, як вони тут бідолахи мучаться в цій Англії", — жартома сказала Полякова.

Артистка прогулялася узбережжям та похизувалася мальовничими морськими краєвидами з рідними. Оля також порівняла пляж з тим, на який вона любить приїздити до Ніцци, та зізналася, що у Великій Британії море для неї холодне.

"Англійське море. Вода гарного кольору. Не гірше, ніж в Ніцці, але набагато холодніше", — зізналася артистка.

Сторіз Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно старша донька Олі Полякової вийшла заміж за іноземця. Маша розкрила перші подробиці шлюбу та чим займається її чоловік.

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