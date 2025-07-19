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Оля Полякова з донькою приїхала до мами й замилувала спільними кадрами на пляжі
Зірка поділилася своїми враженнями від моря у Великій Британії.
Українська співачка Оля Полякова показала свою подорож з донькою Алісою.
Раніше зіркова мама ділилася, що разом з молодшою донечкою приїхала до Великої Британії. Разом вони відвідали концерт Біллі Айліш. І як виявилося, на цьому пригоди не закінчилися. Далі родина приїхала до бабусі — мами Олі.
У своєму фотоблогу співачка показалася з рідною людиною. Оскільки Світлана Полякова вже тривалий час проживає у Великій Британії, то вона показала Олі та онуці Алісі свій улюблений пляж.
"Мамулічка й Алісочка. Привезла мене матуся на своє море. Показує, як вони тут бідолахи мучаться в цій Англії", — жартома сказала Полякова.
Артистка прогулялася узбережжям та похизувалася мальовничими морськими краєвидами з рідними. Оля також порівняла пляж з тим, на який вона любить приїздити до Ніцци, та зізналася, що у Великій Британії море для неї холодне.
"Англійське море. Вода гарного кольору. Не гірше, ніж в Ніцці, але набагато холодніше", — зізналася артистка.
Нагадаємо, нещодавно старша донька Олі Полякової вийшла заміж за іноземця. Маша розкрила перші подробиці шлюбу та чим займається її чоловік.