Оля Полякова заснула просто на сцені та впустила мікрофон: Маша Єфросиніна підколола співачку

Маша Єфросиніна та Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

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Українська співачка Оля Полякова заснула просто на сцені та впустила на підлогу мікрофон.

Сталося це в місті Івано-Франківськ. Зокрема, там Оля Полякова виступала разом із ведучою Машею Єфросиніною з їхнім проєктом "Дорослі дівчата". Поки колега співачки ділилася з глядачами своєю історією, вона ж, вочевидь, вирішила трішки перепочити. Оля Полякова схилилася на стільчику та почала засинати, що аж впустила мікрофон. Звук від падіння одразу ж змусив артистку прокинутися.

Маша Єфросиніна підколола свою колегу. Ведуча одразу сказала Поляковій: "А ти заснула, чи що? На секундочку, тебе що, провалило кудись?".

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Виконавиця, як і інші присутні в залі, не змогла стримати сміху. Знаменитість віджартувалася, що завжди засинає на цьому моменті. Також артистка натякнула на втому, адже це вже був 12-й концерт у рамках туру "Дорослі дівчата".

Нагадаємо, нещодавно зі співачкою Вірою Брежнєвою стався конфуз на концерті. Артистка ледь не полетіла зі сцени та серйозно осоромилася.