Гламур
458
2 хв

Оля Полякова заспівала про свою злочинну любов: продюсер розсекретив новий етап в творчості співачки

Артистка презентує справжній гімн свободи почуттів.

Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Оля Полякова

Оля Полякова / © пресслужба Олі Полякової

Українська співачка Оля Полякова запрем'єрила нову пісню про кохання "Вкрала".

Пісня стала другою роботою Полякової у співпраці з командою авторів на чолі з Євгеном Тріпловим — після треку "Жінки з цікавим минулим". Обидві композиції увійдуть до майбутнього альбому співачки "Жінка з цікавим майбутнім", над яким вона активно працює. У фірмовому стилі Полякової трек звучить сміливо, емоційно й з іронією — як саундтрек до життя жінки, яка бере від нього все, не питаючи дозволу.

Прем'єра стала початком нового етапу творчості артистки, який обіцяє бути ще сміливішим і відвертішим, про що заявляє сам продюсер Полякової. За словами Михайла Ясинського, успіх шоу "Дорослі дівчата" та всеукраїнського туру став сигналом для кардинальних змін.

"Настав час змінити не лише форму, а й зміст. Оля змінилася, змінюється світ — і змінюються пісні. Але вона залишається людиною-святом, але сьогодні в ній звучить інший, більш жіночий, але так само харизматичний акорд. Це справді цікавий етап — і нам подобається, як усе навколо оновлюється, а ми — разом з усіма", — йдеться у заяві Ясинського.

Тим часом співачка описує пісню "Вкрала" як історію про кохання, яке не підкоряється жодним правилам: "Це не лише про любов, це про силу наміру, про те, коли ти відчуваєш: "Це моє, я цього хочу!" — і не хочеш собі відмовляти. Іноді правила треба порушувати".

