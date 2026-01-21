Оля Полякова заступилася за Тіну Кароль після масового висміювання за пісню "У нас немає світла"

Оля Полякова і Тіна Кароль

Українська співачка Оля Полякова публічно підтримала колегу Тіну Кароль, яку в Мережі розкритикували та масово висміяли через пісню «У нас немає світла».

Після прем’єри композиції Тіни Кароль частина користувачів соцмереж обурилася рядками «у нас немає світла, та у нас є тепло; у нас немає тепла, та у нас є добро», назвавши їх недоречними на тлі реалій війни й постійних відключень. Попри те що співачка наголошувала — пісня була створена як емоційна підтримка українців у складний час, хвиля гейту лише посилилася.

На захист колеги стала Оля Полякова. У своєму Instagram вона провела паралель із власною творчістю та пригадала слова з пісні «Танцюю, як в останній раз», яка вийшла 2023 року.

«Зроблю музику голосно — і стане вже не так холодно… Тоді вже були руйнівні обстріли та холодні ночі. Ми пройшли це тоді, слава Богу та Силам Оборони. Але саме зараз усім нам пекельно не вистачає одного — простого людського тепла. І я зараз не про батареї, а про те, що всередині нас», — написала Полякова.

Допис Олі Полякової й коментар Тіни Кароль / © instagram.com/polyakovamusic

Співачка зізналася, що їй щиро незрозуміло, чому українці так гостро відреагували на трек Тіни Кароль. На її думку, артистка робить те, що вміє найкраще — підтримує людей своєю музикою, а не розпалює конфлікти. Оля Полякова закликала суспільство бути добрішим і не створювати внутрішній розбрат, коли країна бореться з ворогом. Вона наголосила: якщо чиясь творчість не відгукується — її можна просто проігнорувати.

«Тіна дає тепло як може: своєю музикою і своєю роботою. Вона артистка, а не чиновник, і намагається зігріти наші душі, поки ворог хоче нас заморозити. Не подобається пісня? Пройдіть повз. Але влаштовувати масовий психоз — це точно не те, що нам всім потрібно зараз! Ми все це пройдемо і станемо тільки сильнішими. Головне — залишатися людьми. Тіно, обіймаю! Тримаємо стрій!» — підсумувала Полякова.

