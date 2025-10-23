Оля Полякова здивувала, яку професію обрала її 14-річна донька і в якому виші вона навчатиметься

Оля Полякова з молодшою донькою / © instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова, яка раніше прокоментувала чутки про нову закоханість, розсекретила майбутню професію молодшої доньки.

Алісі вже 14 років. Вже зовсім скоро молодша донька виконавиці закінчить школу та вирушить здобувати вищу освіту. Як зізнається співачка на проєкті "Наодинці з Гламуром", Аліса вже визначилася з професією. Дівчина неабияк захоплюється верховою їздою. Саме з цією сферою діяльності донька виконавиці хоче пов'язати своє життя.

"Моя дитина професійно займається верховою їздою, вона займається виїздкою. Вона професіоналка, тренується щодня по чотири-шість годин. Вона просто хворіє цими конями", - говорить Оля Полякова Анні Севастьяновій.

Молодша донька Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

До речі, Аліса вже навіть обрала виш, в якому навчатиметься. Вищу освіту дівчина здобуватиме за кордоном. Навчальний заклад розташований в Англії. Щоправда, донька Полякової не дуже любить цю країну, та виконавиця сподівається, що це мине.

"Вона вже обрала виш, в якому буде навчатися. Ми навіть туди поїхали, через два роки вона поїде туди навчатися. Це Англія, бо верхова їзда найкраща в Англії. Хоча вона цю Англію ненавидить. Ну, може, мине", - ділиться артистка.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися за цим посиланням: ПОЛЯКОВА йде до суду і куди зник її чоловік? ЄФРОСИНІНУ евакуювали, де зараз її діти

