Оля Полякова здивувала виходом її документального фільму і розкрила дату прем'єри

Українська співачка Оля Полякова розсекретила вихід її документального фільму.

Стрічка отримає назву "Все буде добре, Оля". Картина стане підсумком однойменної концертної програми, що народилася під час повномасштабної війни. Вихід документального фільму запланований на 26 жовтня. До слова, саме цього дня виконавиця влаштовувала масштабний концерт. Однак цьогоріч артистка вирішила змінити традицію і замість шоу на сцені вона покаже фільм про трансформацію власну та країни, в цілому.

"Це не буде фільм "про мене". Це не історія дитинства і не ще одна легенда. Це фільм про програму "Все буде добре", яка народилася разом із війною, яку ми прожили майже три роки і яка цієї осені востаннє була представлена глядачеві", — говорить Оля Полякова.

Оля Полякова

Ідея втілити шоу в форматі документального фільму належить журналісту та телеведучому Олексію Суханову. Він зібрав історії, залаштункові моменти, голоси музикантів і глядачів, щоб показати шлях артистки в цей історичний час.

"Це історія про зміни, про шлях артиста, про ті пісні й емоції, що об'єднували нас. Я вдячна авторам, музикантам і всім, хто створив цю програму разом зі мною", - підсумувала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова випустила кліп на пісню "Вкрала". Співачка здивувала відео, де постала в костюмі злодійки й оголювалася в кабріолеті.