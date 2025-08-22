ТСН у соціальних мережах

Оля Полякова зізналась, як ставиться до чоловіка-іноземця 20-річної доньки: "Раніше всі були ніякі"

Старша донька Олі Полякової в липні вийшла заміж. Артистка розкрила своє ставлення до зятя.

Оля Полякова, її страша донька та зять

Українська співачка Оля Полякова зізналась, як ставиться до чоловіка-іноземця своєї старшої доньки.

20-річна Маша влітку вийшла заміж. Виконавиця говорить, що нині в її доньки чудовий хлопець, і вона добре до нього ставиться. Щоправда, раніше співачка не сприймала партнерів Маші. Оля Полякова в ефірі радіо MAXIMUM говорить, що вони "були ніякі".

"Так, не подобалися хлопці доньки. Раніше всі хлопці були якісь ніякі. Але зараз в неї такий класний хлопець. Ой, він вже чоловік, до речі", — поділилася артистка.

Оля Полякова, її старша донька та зять

Зазначимо, Маша Полякова зараз навчається у США, де вона й проживає. Там дівчина зустріла кохання — іноземця Едена Пассареллі. Роман пари так швидко закрутився, що вже в середині липня вони уклали шлюб. Маша вже показувала кадри з їхнього весілля.

До речі, Оля Полякова припинила давати старшій доньці гроші після того, як вона вийшла заміж. Артистка пояснила, чому ухвалила таке рішення.

