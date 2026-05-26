Оля Полякова зізналася, чому відмовляє 21-річну доньку від народження дітей найближчим часом

Оля Полякова та її донька

Українська співачка Оля Полякова відверто розповіла про розмови з донькою Машею щодо материнства та зізналася, чи готова найближчим часом стати бабусею.

Попри те, що артистка тепло ставиться до обранця 21-річної доньки, іноземця Едена Пассареллі, до поповнення в родині вона поки ставиться доволі категорично. За словами Полякової, вона вже прямо озвучила Маші свою позицію щодо народження дітей у молодому віці.

Свою думку зірка пояснила особистим досвідом. Оля пригадала, що старшу доньку народила у 26 років, а молодшу — у 33. Артистка переконана: за цей час вона сама дуже змінилася і стала зовсім іншою мамою.

«Навіщо?! Я їй сказала: до 30 років навіть не думай. У мене двоє дітей Ну це різні люди. Одну я била, давила, а навколо другої бігала. Ми, звичайно, подивимося, яка краща, бо поки що краща та, яку била. Це все жарти. Але якщо ти готовий до дитини, то ти не можеш бути готовим до 30 років», — з гумором зазначила Полякова у фотоблогу.

Оля Полякова з донькою Машею / © instagram.com/polyakovamusic

Співачка також зізналася, що в молодшому віці їй не вистачало внутрішньої зрілості й терпіння. Саме тому вона переконана, що материнство потребує не лише бажання, а й готовності до відповідальності. Тож поки Оля Полякова не поспішає приміряти на себе статус бабусі.

«Ти сама дитина, ти не вмієш тримати себе в руках. Є свідомі мами, які можуть це, але я не була така. Тож треба достигнути», — пояснила артистка.

