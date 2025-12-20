ТСН у соціальних мережах

Гламур
1507
1 хв

Оля Полякова зустрілася із зятем-іноземцем в Україні й показала подарунки від нього

Співачка з фірмовим гумором привітала молоде подружжя вдома.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Оля Полякова, Маша Полякова з чоловіком

Українська співачка Оля Полякова показала зустріч з донькою Машею та її чоловіком Едена Пассареллі після їхнього приїзду до України.

Так, іноземець вперше приїхав на Батьківщину своєї 20-річної дружини. Тут вони перебувають вже декілька днів. Еден уже почав поступово знайомитися з місцевою культурою. А цього разу іноземець з коханою Машею завітали до будинку її мами.

Реакція Олі Полякової на зятя в будинку не забарилася. А щойно щаслива співачка побачила у руках подарунки — зраділа ще більше. Вона не стала показувати, що ж це було. Але, судячи з вигляду, у коробках можуть бути косметичні засоби. І авжеж не обійшлося без гумору артистки. За такий сюрприз вона пообіцяла погодувати пару, чим насмішила обох.

Маша Полякова з чоловіком в Україні / © instagram.com/polyakovamusic

Своєю чергою Еден, схоже, потрохи опановує українську мову. І про це свідчить те, що під час вітання він привітався з тещею українським словом «привіт».

Нагадаємо, нещодавно спортсмен Олександр Усик станцював у дитячому садочку доньки. Боксер підтримав наймолодшу Марію у кумедному аксесуарі у формі вушок на голові.

