Оля Полякова зворушливо висловилася про свого нового зятя-іноземця й звернулася до доньки

Оля Полякова, Маша Полякова з чоловіком

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Українська співачка Оля Полякова звернулася до своєї старшої доньки Маші та зятя після їхнього весілля в США.

Під дописом доньки в Instagram артистка залишила щире звернення до молодят, яке зворушило її шанувальників. Зіркова мама зізналася, що дуже пишається вибором доньки. Полякова порівняла чоловіка-іноземця зі своїм власним чоловіком, батьком дівчини Вадимом Буряковським, і припустила, що Маша вийшла заміж за хлопця, схожого саме на її батька.

Водночас виконавиця щиро побажала доньці щастя у новому етапі життя. Вона звернула увагу на важливість того, щоб партнер завжди підтримував, цінував і був надійною опорою.

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"Маруся! Не даремно тато тебе вилюбив і випестив! Ти знайшла абсолютно такого ж чоловіка! Най він любить тебе та балує підтримує і боготворить все життя! І ти відповідай любов’ю", — написала Оля.

Оля Полякова про заміжжя доньки / © facebook.com/polyakovamusic

На думку Олі, саме любов, яку дитина отримує в дитинстві, формує її здатність будувати гармонійні стосунки в дорослому житті. І додала, що саме тому вірить у щасливе майбутнє новоствореного подружжя й побажала їм зберегти ці почуття на все життя.

"Діти, народжені в любові, завжди знаходять любов! Бо вони з дитинства знають, що це — найцінніше. Любіть своїх діток. Обіймайте. Виховуйте з теплом. Сьогодні двоє закоханих стали сім’єю. Моя люба донечко, я так тобою пишаюся. Нехай любов ніколи не покине вашу прекрасну сім’ю. Будьте щасливі. Бережіть одне одного. Любіть — щодня, щохвилини", — зворушила співачка.

Нагадаємо, про заміжжя Маша Полякова повідомила 17 липня. Вона офіційно уклала шлюб у США. Саме там донька відомої артистки мешкає останні роки, навчається й зустріла своє кохання. Обранцем Маші став іноземець на ім’я Еден Пассареллі. Про те, коли саме між парою зав’язалися романтичні стосунки, наразі невідомо — закохані не афішували подробиць свого особистого життя. Тим часом 20-річна донька співачки вже відповіла на чутки, чи вагітна вона від іноземця.

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