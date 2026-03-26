Оля Полякова звинуватила дружину Павліка в хайпі на тлі скандалу довкола його концерту

Катерина Реп'яхова, Віктор Павлік та Оля Полякова

Українська співачка Оля Полякова прокоментувала скандал довкола концерту артиста Віктора Павліка в Києві і звинуватила його дружину в хайпі.

Так, вже майже тиждень не вщухають обговорення довкола виступу виконавця в Палаці "Україна". Зокрема, у скандал втрутилась і співачка Оля Полякова. Знаменитість не зрозуміла обурення дружини Павліка – Катерини Реп'яхової, яка заявляла, що її чоловіку збираються колоти адреналін. До слова, тоді артистка відповіла обраниці виконавця, що "це єдиний спосіб зазвучати".

Повідомлення, яке Оля Полякова надіслала Катерині Реп'яховій / © instagram.com/repyahovakate

А це ж Оля Полякова пояснила, що насправді мала на увазі. Артистка наголосила, що адреналін жодним чином не колять. Його, за словами співачки, поливають на голосові зв'язки, що допомагає звузити судини. Оля Полякова запевнила, що це нібито "абсолютно нешкідлива процедура".

"Побачила в Інтернеті, що багато новин про те, що я підтримала ідею вколоти в зв'язки Павліку адреналін. Всі, хто дотичний до вокалу, знають, що адреналін в зв'язки ніхто не коле. Адреналін виключно поливають на зв'язки, щоб судини звузились і з'явився голос, спів. Це абсолютно нешкідлива процедура", - говорить артистка.

Водночас Оля Полякова звинуватила Катерину Реп'яхову в хайпі, нібито та влаштувала скандал задля привернення уваги. Також співачка й висловилась щодо публікації блогеркою їхнього листування. Артистка натякнула, що за таке можна "получити".

"Оця жіночка – жінка Павліка – вона просто хайпує на цій історії. Хто дуже переживає за серце Павліка, як ви думаєте, скандал, який вона влаштувала довкола нього, він йому на серце не повпливає? Ще одне! Якщо ви викладаєте особисте листування, то будьте готові получити", - підсумувала артистка.

Нагадаємо, після концерту Віктора Павліка, який той відіграв у Палаці "Україна", розгорівся скандал. Дружина виконавця заявила, що за лаштунками зіштовхнулась з приниженням, погрозами та психологічним тиском. Тим часом її чоловіка змушували вколоти адреналін, чого вона не дозволила, оскільки в нього проблеми з серцем. Після чого продюсер Сергій Перман почав з нею грубо спілкуватися та використовувати нецензурну лексику. Зірки поділились на два табори. Одні підтримують Пермана, а інші – Віктора Павліка. На концерті був присутній й артист Павло Зібров, який став на бік свого колеги та засудив дії організаторів його виступу.