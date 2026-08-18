Оля Полякова звинуватила Яніну Соколову в брехні і заявила про намір судитися з нею

Яніна Соколова та Оля Полякова

Реклама

Українська співачка Оля Полякова заявила про намір судитися з журналісткою та ведучою Яніною Соколовою.

Про це виконавиця повідомила в нещодавно опублікованому відео в Instagram. Співачка зазначила, що не терпітиме поширення неправдивої інформації про неї, а свою честь та гідність захищатиме в суді. Артиста зазначила, що готує позов проти Яніни Соколової.

Реклама

«Критика — це нормально, але брехня — не нормально. Тому за поширення неправдивої інформації про мене я буду захищати свою честь і гідність у суді. Зокрема, відповідний позов буде поданий проти Яніни Соколової, і, я думаю, не тільки проти неї. Свобода слова — це право говорити те, що думаєш. Але це не свобода вигадувати факти про інших людей і поширювати їх як правду», — заявила співачка.

Реклама

Деталі Оля Полякова не розкрила, але, ймовірно, причина криється в нещодавньому дописі Яніни Соколової у Facebook, де та критикувала артистку. Серед іншого журналістка вказала, що виконавиця «під час війни їздила до Криму», що не є правдою. Сама Яніна Соколова теж у своєму дописі одразу виправила інформацію, де замість анексованого півострова вказала Москву.

Допис Яніни Соколової / © facebook.com/yanina.sokolova

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова потрапила в скандал через інтерв’ю, яке вона дала журналістці Раміні Есхакзай. Співачка під час розмови видала доволі резонансні слова про Україну під час війни. Артистка вже пояснила, що саме мала на увазі, та перепросила за «концтабір».

Новини партнерів

Новини партнерів