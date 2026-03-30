Оля Цибульська чесно назвала свою вагу і чому відмовилася від пластичної операції: "Заїдаю борщем"

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

Співачка Оля Цибульська чесно розповіла про своє ставлення до ваги та зовнішності.

Так, регулярно артистка жартує й розповідає про власну фізичну форму. Цього разу вона без прикрас ще раз наголосила, що зараз повністю приймає себе такою, якою вона є. Оля розсекретила, що важить 68 кг, але не приховує, що у минулому з меншою вагою почувалася спритніше й легше.

«Вага — це вічна життєва історія кожної дівчини. Це навіть не про подобатися собі чи невпевненість, а фізично важче. На сцені дві години співати наживо і танцювати, коли ти 68 кг, як я зараз, ніж коли ти 55 кг. На тлі стресу й постійних заїдань ці кілограми туди й назад. Я не палю, не вживаю алкоголь, а заїдаю борщем переживання. Я зараз ходжу в зал, роблю процедури й мені моє тіло подобається», — поділилася зірка в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Тож на пропозиції пластичних втручань Цибульська відповідає категоричне ні. Вона переконана, що свою красу та молодість можна зберігати іншими методами. Водночас додає, що не засуджує тих, хто прагне досконалості завдяки операціям.

«До мене нещодавно приходила клініка пластичної хірургії. Вони вже переоперували, перешили половину шоубізнесу і пропонували мені щось перешити чи відрізати. Я сказала, що мені нецікаво, принаймні зараз. Я не бачу в цьому необхідності, хоча не засуджую людей, які на це наважуються. Я хотіла б дорослішати природно. Зараз купа косметики й апаратної косметології», — додала артистка.

