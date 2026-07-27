ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
21
Час на прочитання
1 хв

Оля Цибульська чесно зізналася, чому її як чоловіки не приваблюють ALEKSEEV і BRYKULETS

Артистка здивувала заявою про відомих співаків.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Оля Цибульська, ALEKSEEV і BRYKULETS

Оля Цибульська, ALEKSEEV і BRYKULETS / © скриншот

Українська співачка Оля Цибульська відверто висловилася про українських артистів ALEKSEEV і BRYKULETS та пояснила, чому жоден із них не відповідає її чоловічому ідеалу.

Співачка взяла участь у розважливому бліц-форматі, де їй пропонували робити вибір між відомими знаменитостями. Одне із запитань стосувалося ALEKSEEV та BRYKULETS. Після нетривалих роздумів артистка відповіла, що для спільного ролика в TikTok обрала б саме ALEKSEEV. Водночас одразу уточнила, що це не означає особливу симпатію. За словами Цибульської, жоден із двох музикантів не відповідає її особистим вподобанням.

Оля Цибульська, ALEKSEEV і BRYKULETS / © скриншот з відео

Оля Цибульська, ALEKSEEV і BRYKULETS / © скриншот з відео

Згодом артистка розкрила, чому не зробила вибір на користь BRYKULETS. Виявилося, справа не у творчості чи характері музиканта, а виключно в особистих смаках. Цибульська наголосила, що має цілком інший типаж чоловіків, який її приваблює.

«Ні те, ні те не моє. Я люблю таких тестостеронових чоловіків. Але не накачаних, таких сухих», — повторила виконавиця, пояснюючи свої вподобання Champion Radio.

BRYKULETS та ALEKSEEV / © скриншот

BRYKULETS та ALEKSEEV / © скриншот

Нагадаємо, нещодавно Ольга Цибульська відверто розповіла, як старий «Москвич» визначив її майбутнє з чоловіком.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
21
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie