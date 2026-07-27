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Оля Цибульська чесно зізналася, чому її як чоловіки не приваблюють ALEKSEEV і BRYKULETS
Артистка здивувала заявою про відомих співаків.
Українська співачка Оля Цибульська відверто висловилася про українських артистів ALEKSEEV і BRYKULETS та пояснила, чому жоден із них не відповідає її чоловічому ідеалу.
Співачка взяла участь у розважливому бліц-форматі, де їй пропонували робити вибір між відомими знаменитостями. Одне із запитань стосувалося ALEKSEEV та BRYKULETS. Після нетривалих роздумів артистка відповіла, що для спільного ролика в TikTok обрала б саме ALEKSEEV. Водночас одразу уточнила, що це не означає особливу симпатію. За словами Цибульської, жоден із двох музикантів не відповідає її особистим вподобанням.
Згодом артистка розкрила, чому не зробила вибір на користь BRYKULETS. Виявилося, справа не у творчості чи характері музиканта, а виключно в особистих смаках. Цибульська наголосила, що має цілком інший типаж чоловіків, який її приваблює.
«Ні те, ні те не моє. Я люблю таких тестостеронових чоловіків. Але не накачаних, таких сухих», — повторила виконавиця, пояснюючи свої вподобання Champion Radio.
Нагадаємо, нещодавно Ольга Цибульська відверто розповіла, як старий «Москвич» визначив її майбутнє з чоловіком.