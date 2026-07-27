Оля Цибульська чесно зізналася, чому її як чоловіки не приваблюють ALEKSEEV і BRYKULETS

Оля Цибульська, ALEKSEEV і BRYKULETS / © скриншот

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Українська співачка Оля Цибульська відверто висловилася про українських артистів ALEKSEEV і BRYKULETS та пояснила, чому жоден із них не відповідає її чоловічому ідеалу.

Співачка взяла участь у розважливому бліц-форматі, де їй пропонували робити вибір між відомими знаменитостями. Одне із запитань стосувалося ALEKSEEV та BRYKULETS. Після нетривалих роздумів артистка відповіла, що для спільного ролика в TikTok обрала б саме ALEKSEEV. Водночас одразу уточнила, що це не означає особливу симпатію. За словами Цибульської, жоден із двох музикантів не відповідає її особистим вподобанням.

Оля Цибульська, ALEKSEEV і BRYKULETS / © скриншот з відео

Згодом артистка розкрила, чому не зробила вибір на користь BRYKULETS. Виявилося, справа не у творчості чи характері музиканта, а виключно в особистих смаках. Цибульська наголосила, що має цілком інший типаж чоловіків, який її приваблює.

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«Ні те, ні те не моє. Я люблю таких тестостеронових чоловіків. Але не накачаних, таких сухих», — повторила виконавиця, пояснюючи свої вподобання Champion Radio.

BRYKULETS та ALEKSEEV / © скриншот

Нагадаємо, нещодавно Ольга Цибульська відверто розповіла, як старий «Москвич» визначив її майбутнє з чоловіком.

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