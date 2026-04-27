ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
329
Час на прочитання
1 хв

Оля Цибульська неочікувано стала блондинкою з довгим волоссям і захопила сміливим образом

Артистка наважилась на зміни, і допоміг їй в цьому зірковий стиліст.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Оля Цибульська

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

Українська співачка Оля Цибульська неочікувано стала блондинкою з довгим волоссям.

Вже багато років артистка є брюнеткою і обирає стрижку каре. Проте це ж виконавиця наважилась на кардинальні зміни. Олі Цибульській у цьому допоміг зірковий стиліст Єгор Андрюшин.

Оля Цибульська та Єгор Андрюшин / © instagram.com/cybulskaya

Він зробив артистці яскравий макіяж. Акцент був на очах Олі Цибульської. Єгор Андюшин підкреслив їх стрілками. Окрім того, він змінив і зачіску виконавиці. Співачка постала перед камерою з довгим білявим волоссям. Щоправда, це, звичайно ж, була перука.

Своє перевтілення Оля Цибульська особливо не коментувала. А кадри артистка супроводила новою піснею "Мама-драма".

Оля Цибульська та Єгор Андрюшин / © instagram.com/cybulskaya

А от підписники Олі Цибульської були більш багатослівними. Фани артистки просто засипали її компліментами та зазначили, що їй личить білявий колір волосся: "Цій жіночці личить цей колір волосся", "але блондинкою ми тебе колись побачимо", "Оля шикарна і з мейком, і без нього".

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська виступила на концерті свого кума Дзідзьо. Артистка неочікувано вийшла на сцену у весільній сукні та зацілувала виконавця.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
329
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie