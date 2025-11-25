- Дата публікації
Оля Цибульська оскандалилась концертом у роковини Голодомору: співачка відповіла на критику
Артистка пояснила, чому не скасувала виступ.
Українська співачка Оля Цибульська нарвалась на критику через концерт у День пам'яті жертв Голодомору.
Виконавиця виступала 22 листопада в місті Теплик, що у Вінницькій області. Все б нічого, але на цю дату припав День пам'яті жертв Голодомору. Тож, у Мережі почали критикувати співачку через концерт у такий пам'ятний день.
Оля Цибульська пояснила свою позицію. Виконавиця говорить, що концертна програма була змінена. Сам виступ артистки розпочався з хвилини мовчання. Також частину розважальної програми Оля Цибульська скасувала. Зокрема, не було Жабки, яка відповідала за розваги. Цей атрибут з'явився тільки наприкінці шоу.
"Глядачам, які були в залі в цей день, нічого пояснювати не треба. Концерт почався з хвилини мовчання і вшанування всіх жертв. Ми змінили початок концерту, не було розважальної Жабки, яка зазвичай веселить всіх глядачів. Ми зняли частину розважальної програми з концерту. Під час концерту ми теж згадали жертв: і цивільних, і військових", - коментує співачка.
Також Оля Цибульська додала, що з огляду на повномасштабну війну переносити концерти доволі складно. Зокрема, тяжко підібрати дати в умовах постійних відключень світла, окрім того, масовані обстріли теж ускладнюють концертну діяльність. За словами виконавиці, дозволи на проведення таких подій нелегко отримувати. Оля Цибульська також наголосила, що в реаліях повномасштабної війни в Україні чи не кожен день є Днем пам'яті. Тож, співачка попросила поставитись до неї з розумінням.
"Я розумію суспільство і розумію обурення, коли ти не був там, все має інакший вигляд. Хочу, щоб ви мене теж розуміли. В сьогоднішніх умовах в силу повномасштабного вторгнення, постійних відключень світла, дозволів, які то дають, то не дають, постійних переносів концертів, ми працюємо в складних умовах. Дуже складно обирати дати. І який у наш час день, який не є Днем пам'яті?" – підсумувала артистка.
