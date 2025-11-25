Оля Цибульська оскандалилась концертом у роковини Голодомору: співачка відповіла на критику

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

Реклама

Українська співачка Оля Цибульська нарвалась на критику через концерт у День пам'яті жертв Голодомору.

Виконавиця виступала 22 листопада в місті Теплик, що у Вінницькій області. Все б нічого, але на цю дату припав День пам'яті жертв Голодомору. Тож, у Мережі почали критикувати співачку через концерт у такий пам'ятний день.

Оля Цибульська пояснила свою позицію. Виконавиця говорить, що концертна програма була змінена. Сам виступ артистки розпочався з хвилини мовчання. Також частину розважальної програми Оля Цибульська скасувала. Зокрема, не було Жабки, яка відповідала за розваги. Цей атрибут з'явився тільки наприкінці шоу.

Реклама

Та сама Жабка на концерті Олі Цибульської

"Глядачам, які були в залі в цей день, нічого пояснювати не треба. Концерт почався з хвилини мовчання і вшанування всіх жертв. Ми змінили початок концерту, не було розважальної Жабки, яка зазвичай веселить всіх глядачів. Ми зняли частину розважальної програми з концерту. Під час концерту ми теж згадали жертв: і цивільних, і військових", - коментує співачка.

Також Оля Цибульська додала, що з огляду на повномасштабну війну переносити концерти доволі складно. Зокрема, тяжко підібрати дати в умовах постійних відключень світла, окрім того, масовані обстріли теж ускладнюють концертну діяльність. За словами виконавиці, дозволи на проведення таких подій нелегко отримувати. Оля Цибульська також наголосила, що в реаліях повномасштабної війни в Україні чи не кожен день є Днем пам'яті. Тож, співачка попросила поставитись до неї з розумінням.

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

"Я розумію суспільство і розумію обурення, коли ти не був там, все має інакший вигляд. Хочу, щоб ви мене теж розуміли. В сьогоднішніх умовах в силу повномасштабного вторгнення, постійних відключень світла, дозволів, які то дають, то не дають, постійних переносів концертів, ми працюємо в складних умовах. Дуже складно обирати дати. І який у наш час день, який не є Днем пам'яті?" – підсумувала артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Світлана Лобода потрапила в скандал через концерт, але в Осло, Норвегія. Виконавиця обурила ставленням до прапора України.