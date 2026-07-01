Оля Цибульська після схуднення на 12 кг розкрила секрет стрункості й назвала свою нинішню вагу

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

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Українська співачка Оля Цибульська, яка нещодавно приголомшила шанувальників фігурою у напівпрозорій сукні, відверто розповіла, як їй вдалося суттєво схуднути.

У проєкті «Наодинці з Гламуром» артистка зізналася, що за останній час втратила 12 кілограмів. Якщо раніше її вага сягала 71 кг, то зараз співачка важить уже 59 кг. Втім, на досягнутому вона не планує зупинятися і хоче скинути ще кілька кілограмів.

За словами Цибульської, зміни почалися під час гастролей у США. Через складний джетлаг вона змінила режим харчування й замінила вечері протеїновими коктейлями. Згодом така звичка закріпилася і після повернення до України. Не менш важливу роль у трансформації зіграли й регулярні тренування.

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Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

«Було 71 кг, зараз 59. Хотілося б ще принаймні чотири, бо на сцені важкувато. Я була на гастролях у США й стався складний джетлаг. Я хотіла спати вдень і не могла їсти, а вночі було незручно їсти, бо всі спали. Тому вечері поміняла на протеїн. Я так втягнулася, що по поверненню продовжила так харчуватися. Плюс до того вже три місяці двічі на тиждень був пілатес і додалися силові тренування», — розповіла Цибульська у розмові з Анною Севастьяновою.

Співачка говорить, що результатом повністю задоволена. Цибульська не приховує, що нині почувається значно комфортніше, особливо під час концертів, які тривають по кілька годин.

«Я почуваюсь класно. Бо зараз на концертах у залах дуже спекотно. У мене в турі виступи по дві години. Це навантаження чути. Мені треба бути в формі, щоб працювати, й подобатися собі, якщо чесно, бо я „запливла“», — пояснила Оля.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Син Цибульської ВПЕРШЕ коментує схожість з ДЗІДЗЬО, а Wellboy БОЇТЬСЯ заводити стосунки

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