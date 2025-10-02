ТСН у соціальних мережах

Оля Цибульська пояснила, що її насправді пов'язує з Дзідзьо: "Дуже ціную ці стосунки"

Артистам приписували і роман, і родинні зв’язки. Однак вони це завжди заперечували.

Дзідзьо та Оля Цибульська

Дзідзьо та Оля Цибульська / © viva.ua

Українська співачка Оля Цибульська пояснила, що насправді її пов'язує з шоуменом Дзідзьо, він же Михайло Хома.

У Мережі тривалий час ширилися чутки, що в артистів нібито був роман. Ба більше, деякі користувачі навіть заявляли, що син Цибульської схожий на Дзідзьо. До слова, тоді співачка ще приховувала свого чоловіка, тож лише додавала олії до вогню.

Виконавиця на YouTube-каналі "NABARI" говорить, що їх із Михайлом поєднують лише приятельські стосунки, і вона неабияк цінує цю дружбу. Окрім того, артист є хрещеним батьком сина Олі – Нестора. Тим часом плітки про їхні стосунки обурювали знаменитостей. Утім, всі їхні спростування просто не чули. Та наразі ж ці чутки нарешті вщухли.

Оля Цибульська та Дзідзьо / © viva.ua

Оля Цибульська та Дзідзьо / © viva.ua

"Я дуже ціную ці стосунки. Ми дружимо, ми куми. З дитиною — це дуже тупа історія. У момент, коли це все понеслося, коли це почало заважати особистому моєму життю і Міші, я завжди казала в інтерв'ю, але люди мене не чули, що кожен дозволяє собі в фантазіях рівно стільки, на що сам здатен. Люди чомусь не вірять у щирі стосунки", - підсумувала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська відверто зізналась, через що на неї ображається син. Також артистка розповіла, як це негативно впливає на її стан.

