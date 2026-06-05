Оля Цибульська показала архівне фото з випускного та довела до сліз спогадом про покійного тата

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

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Українська співачка Оля Цибульська поділилася архівним фото з випускного та зворушила шанувальників щемливими спогадами про батьків.

Артистка опублікувала кадр, зроблений 2003 року. На світлині майбутня зірка стоїть поруч із мамою та татом у день свого випускного. Тоді вона лише мріяла про сцену та успішну музичну кар’єру. Минуло понад два десятиліття, і багато з тих мрій здійснилося. Втім, нині цей знімок має для неї зовсім іншу цінність. Особливо після втрати батька, про смерть якого співачка повідомляла торік.

«Це мій випускний. 2003 рік. На цьому фото є дівчина, яка мріє співати. Є мама, яка вірить більше, ніж я сама. Є тато, який стоїть поруч так, ніби попереду у нас вічність», — поділилася виконавиця.

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Допис Олі Цибульської / © instagram.com/cybulskaya

Цибульська зізналася, що з роками дедалі більше розуміє справжню ціну таких моментів. За її словами, життя склалося не зовсім так, як вона колись уявляла, але подарувало значно більше. Саме тому звичайні сімейні фото з часом перетворюються на найдорожчі спогади.

«Колись це фото стане безцінним. Бо одного дня ти віддаси все, щоб ще раз стати між обома батьками», — написала артистка.

Зазначимо, наприкінці минулого року Оля Цибульська повідомила про важку втрату в родині. Артистка втратила батька, про якого неодноразово тепло розповідала в інтерв’ю та соцмережах. Відтоді співачка часто ділиться особистими спогадами, які нагадують про важливість цінувати близьких, поки вони поруч.

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська неочікувано стала блондинкою з довгим волоссям і захопила сміливим образом.

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