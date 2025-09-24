- Дата публікації
Оля Цибульська покепкувала над колегами та насмішила пародією на Полякову, Кароль та інших
Співачка оригінально відповіла своїм хейтерам.
Українська співачка Оля Цибульська насмішила фанів кумедною реакцією на хейт.
Так, нещодавно зірці надокучили критики, яким не подобалася її концертна афіша. Тож Оля вирішила не мовчати та вигадала оригінальний спосіб їм відповісти. Зокрема, артистка показала афіші своїх колег і повторила їхні фото. І до того ж зробила це у притаманному собі стилі — з гумором і незвичними декораціями. Серед зірок, який пародіювала Цибульська, був Віктор Павлік, Тіна Кароль, Наталія Могилевська, Оля Полякова, Павло Зібров і Дмитро Волканов.
Врешті, під кумедними кадрами виконавиця зазначила, що насправді ж не мала на меті образити жодного з колег. Натомість наголосила, що це була виключно відповідь для хейтерів, які регулярно критикують її безпідставно.
"Тішусь, що стільки української якісної музики сьогодні! Радію успішним турам моїх колег. І всім бажаю повних залів. Люди приходять до тих, кого люблять", — зазначила Оля.
До слова, у коментарях деякі зірки вже відреагували та посміялися разом з Цибульською. Тим часом юзери також назвали співачку "сміхотерапією".
Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Квіткова також майстерно поставила хейтерів на місце після того, як вони висміяли її за випадкову помилку у слові.