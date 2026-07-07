Оля Цибульська пригадала скандальну пропозицію на початку війни: "Множили гонорар в шість разів"

Оля Цибульська / © Пресслужба Олі Цибульської

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Українська співачка Оля Цибульська пригадала, як на початку повномасштабної війни в Україні отримала дивну пропозицію від замовників корпоративу.

Артистка на проєкті «ЖВЛ представляє» зізналась, що її кликали провести весілля, де вона мала працювати у парі з популярним ведучим. Однак у замовників була одна умова — виконавиця мала вийти на сцену під російськомовну пісню «Ах, эта свадьба пела и плясала». Аби співачка погодилась, їй пообіцяли заплатити гонорар у шість разів більший. Однак Оля Цибульська категорично від цього відмовилась і не стала вести те весілля.

«На початку повномасштабного вторгнення був запит на весілля, де я мала бути співведучою, і замовники хотіли, щоб я вийшла на сцену з одним зі своїх колег, дуже популярним ведучим, під пісню „Ах, эта свадьба пела и плясала“, і вони множили гонорар в шість разів. Я сказала, що під москальські пісні виходити не буду. Я відмовилась», — пригадала виконавиця.

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Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

Також Оля Цибульська пригадала один із гонорарів, який їй неабияк запам’ятався. Артистка вела корпоратив компанії, діяльність якої пов’язана з агробізнесом. Замовники вирішили зробили співачці креативний сюрприз. Виконавиці вручили букет із цибулі.

«Мені винесли мішок цибулі, бо це був якийсь великий агробізнес. Вони з цибулі зробили такий букет у вигляді мішка для мене і подарували. Це було дуже іронічно», — поділилась артистка.

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська розчулила архівним фото з мамою та братом. Артистка показала, який вигляд мала в дитинстві.

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