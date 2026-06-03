Оля Цибульська розкрила свій приголомшливий гонорар за виступ на весіллі: "Ніхто не погоджується"

Оля Цибульська

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Українська співачка Оля Цибульська розсекретила, який приголомшливий гонорар бере за виступ на весіллі.

Виконавиця заробляє не лише концертами на сцені та роялті. Артистка також може виступити на весіллі і провести його в цілому. Проте Оля Цибульська на проєкті «Тур зірками» говорить, що цьогоріч охочих немає. А все через великий гонорар співачки — 10-15 тисяч євро. Проте виконавиця зізналась, що спеціально поставила таку суму. За словами знаменитості, вона поки не хоче вести весілля, а погодиться лише в тому випадку, якщо їй заплатять значний гонорар.

«Я так навелась весіль, що чесно скажу, що цей рік я відмовлялась від замовлень, бо це складно. Це по 8-9 годин на підборах, з підвішеним язиком, з відкритим ротом, тому я зараз називаю ціну, на яку мало хто погоджується — 10-15 тисяч євро. Поки що ніхто не погоджується, тому я маю вихідний», — ділиться артистка.

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Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

До речі, у самої Олі Цибульської весілля не було. Співачка говорить, що вони з чоловіком обговорювали можливу вечірку на якусь із річниць їхніх стосунків. Проте коли знаменитість порахувала, скільки коштів доведеться витратити, то вирішила, що куди вигідніше купити нове авто.

«Ми якось думали, що коли в нас буде 30-35 років разом — ми зробимо вечірку. Але я нещодавно чула, як моя приятелька рахувала ціни на весілля, я подумала, що, може, краще машину. Я хочу нову машину. Може, авто краще, ніж весілля», — зізналась артистка.

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська зізналась, скільки витрачає на місяць. Також знаменитість розсекретила свої доходи.

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