Оля Цибульська шокувала сумою витрат на місяць комфортного життя та розсекретила власні доходи

Українська співачка Оля Цибульська здивувала сумою щомісячних витрат на комуналку та продукти й зізналася, скільки коштів потрібно її родині для комфортного життя під Києвом.

Артистка мешкає у двоповерховому будинку разом із чоловіком Сергієм та сином Нестором. Саме утримання оселі обходиться сім’ї недешево. За словами виконавиці, лише комунальні послуги щомісяця тягнуть на 12 тисяч гривень. Та це, як виявилося, далеко не найбільша стаття витрат. Значно більше грошей родина витрачає на харчування. Цибульська не приховує, що на продукти в них іде приблизно тисяча доларів на місяць.

«У нас велика сім’я», — пояснила співачка у інтерв’ю «Радіо Maximum».

Також знаменитість привідкрила завісу над своїми заробітками. Вона зізналася, що найбільший гонорар у її кар’єрі сягав 30 тисяч доларів. За нинішнім курсом це понад мільйон гривень.

