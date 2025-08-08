Оля Цибульська у річницю шлюбу показала свого чоловіка та яким було їхнє весілля 10 років тому

Оля Цибульська з родиною / © instagram.com/cybulskaya

Українська співачка Оля Цибульська, яка доволі рідко афішує особисте життя, поділилася архівним весільним фото з чоловіком Сергієм.

Сьогодні, 8 серпня, подружжя святкує десятиріччя офіційних стосунків. З нагоди свята в Instagram артистка показала стіну з сімейними знімками у фоторамках, серед яких і єдиний кадр, зроблений у день розпису пари в РАЦСі. На фото Цибульська позує в білій сукні з поясом, а поряд — її чоловік у смугастій сорочці.

"Єдине наше весільне фото. Ні про що не шкодую. Сьогодні 10 років офіційно. Люблю", — написала співачка.

Оля Цибульська з чоловіком на архівному фото / © instagram.com/cybulskaya

Зазначимо, Оля Цибульська перебуває у шлюбі з підприємцем Сергієм Грисюком, з яким знайома ще зі шкільних років. Пара виховує 10-річного сина Нестора. Раніше співачка зізнавалася, що їхні стосунки інколи давали тріщину. Проте, на щастя, їм вдалося зберегти родину та зараз вони щасливі.

До слова, нещодавно Оля Цибульська розкрила неочікувані деталі свого шлюбу та яким цікавим методом зміцнює почуття.