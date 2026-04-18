- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 86
- Час на прочитання
- 2 хв
Оля Цибульська у весільній сукні зізналась Дзідзьо у любові і смачно його поцілувала просто на сцені
Артистка насмішила та одночасно розчулила прихильників сценічним зізнанням куму.
Українська співачка Оля Цибульська та Дзідзьо, справжнє ім’я Михайло Хома, стали центром уваги на великому концерті в Палаці спорту, де артистка з’явилася у весільній сукні, що стало одним із найобговорюваніших моментів вечора.
На сцені все розгорталося як імпровізована історія. Оля вийшла у білому вбранні, яке одразу привернуло погляди глядачів. Атмосфера концерту різко змінилася на більш театральну. Дзідзьо підтримав задум і долучився до гри. Між артистами виникла жартівлива «сімейна» сцена з емоційним підтекстом. Кульмінацією став поцілунок, який викликав бурхливу реакцію залу. Відео опублікували медіа «Сцена подій».
«Між нами дійсно є любов. Але я люблю тебе як споріднену душу. Я люблю тебе як найліпшу людину на землі. Я тебе просто обожнюю», — заявила Оля зі сцени та подарувала м’яку іграшку-гарбуз Дзідзьо.
Після цього моменту артисти продовжили розігрувати сценку, підкреслюючи її іронічний характер та сценічну умовність.
«Ну кума! Здивувала мене! Я в шоці від твого плаття. Дай цьом!»— відповів на заяву співачки артист.
За лаштунками та в самому номері чітко читалася іронія та дружня хімія між виконавцями. Попри ефектну подачу, жодного романтичного підтексту в ситуації не було — лише продуманий сценічний хід, побудований на довірі та гуморі. Саме це й зробило виступ настільки живим і впізнаваним для публіки.
Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська показалась серед вагітних і заінтригувала поповненням в її родині.