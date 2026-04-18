Оля Цибульська у весільній сукні зізналась Дзідзьо у любові і смачно його поцілувала просто на сцені

Українська співачка Оля Цибульська та Дзідзьо, справжнє ім’я Михайло Хома, стали центром уваги на великому концерті в Палаці спорту, де артистка з’явилася у весільній сукні, що стало одним із найобговорюваніших моментів вечора.

На сцені все розгорталося як імпровізована історія. Оля вийшла у білому вбранні, яке одразу привернуло погляди глядачів. Атмосфера концерту різко змінилася на більш театральну. Дзідзьо підтримав задум і долучився до гри. Між артистами виникла жартівлива «сімейна» сцена з емоційним підтекстом. Кульмінацією став поцілунок, який викликав бурхливу реакцію залу. Відео опублікували медіа «Сцена подій».

«Між нами дійсно є любов. Але я люблю тебе як споріднену душу. Я люблю тебе як найліпшу людину на землі. Я тебе просто обожнюю», — заявила Оля зі сцени та подарувала м’яку іграшку-гарбуз Дзідзьо.

Після цього моменту артисти продовжили розігрувати сценку, підкреслюючи її іронічний характер та сценічну умовність.

«Ну кума! Здивувала мене! Я в шоці від твого плаття. Дай цьом!»— відповів на заяву співачки артист.

За лаштунками та в самому номері чітко читалася іронія та дружня хімія між виконавцями. Попри ефектну подачу, жодного романтичного підтексту в ситуації не було — лише продуманий сценічний хід, побудований на довірі та гуморі. Саме це й зробило виступ настільки живим і впізнаваним для публіки.

