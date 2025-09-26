Оля Цибульська відверто розповіла, чому син на неї ображається та як це вплинуло на її здоров’я

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

Українська співачка Оля Цибульська розповіла про непрості ситуації у спілкуванні зі своїм сином Нестором.

Артистка зізналася, що через напружений робочий графік їй доводиться жертвувати часом із дитиною, що стало причиною дитячих образ і її власного почуття провини. За словами співачки, останнім часом у її житті триває період активних гастролей та репетицій, тому синові бракує спільних годин із мамою. Хлопчик навіть відверто висловив їй своє невдоволення.

"Зараз, поки я в турі, я погана матір. Тому що я більше на репетиціях і мені не вистачає часу. І Нестор вчора жалівся, каже: "Я прокидаюся — ти вже йдеш, я тебе наздоганяю. Лягаю спати — ти тільки приходиш, або я засинаю з бабусею, а ти повертаєшся пізно", — поділилася Цибульська у проєкті "Тур зірками".

Зірка зізналася, що дуже болісно переживає через брак уваги до сина та намагається частково компенсувати це, інколи беручи Нестора з собою на роботу чи навіть у тур. Втім, так виходить не завжди.

Оля Цибульська із сином / © instagram.com/cybulskaya

Постійний стрес позначився на самій співачці. Через почуття провини вона почала заїдати емоції, що спричинило набір ваги.

"Я цю провину заїдаю, і в мене зайві кілограми нікуди не діваються", — відверто зізналася Оля.

Попри складнощі, Цибульська зазначає, що прагне знайти баланс між кар’єрою та материнством. Все задля того, щоб Нестор відчував її любов і підтримку навіть у найнапруженіші періоди.

