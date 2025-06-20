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- Гламур
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Оля Цибульська вперше за тривалий час показалася з чоловіком, який уникає публічності
Співачка також поділилася, яким бачить майбутнє їхнього 10-річного сина Нестора.
Українська співачка Оля Цибульська, яка зазвичай ретельно оберігає особисте життя від публічності, зробила виняток — артистка вперше за довгий час поділилася знімком зі своїм чоловіком Сергієм і 10-річним сином Нестором.
Вся родина артистки з'явилася на обкладинці журналу "Viva!". Щаслива Цибульська попозувала на природі з сином і коханим. Вони порозважалися просто неба та закружляли у танку у фемілі-луку. Крім того, зірка розсекретила основний принцип свого кохання:
"Любов — це не коли тебе рятують. А коли тебе бачать навіть тоді, коли ти без гриму, без настрою і без відповідей. Істина? Любов — це коли після сварки ти не йдеш доводити правоту, а йдеш ставити чайник", — зазначила Оля.
Водночас виконавиця висловилася про сина, який значно підріс. Зіркова мама каже, що найбільше прагне для 10-річного Нестора свободи у всьому та сміливості бути собою.
"Я бачу його вільним. Не від мене — від страху бути не таким, як усі. І дуже хочу, щоб він навчився бути собою раніше, ніж я — без ролей, без доведень, без "треба". Просто бути", — пояснила Цибульська.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк вперше стала мамою. Її наречений-військовий постав на фото з зіркою та сином і розповів, як дізнався про поповнення в родині.