Оля Цибульська замилувала рідкісним фото зі своїм чоловіком, якого ретельно приховувала 20 років

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

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Українська співачка Оля Цибульська замилувала рідкісним фото зі своїм чоловіком, бізнесменом Сергієм Грисюком.

Пара вже 27 років перебуває в стосунках, з яких 11 — в офіційному шлюбі. Проте багато років артистка ретельно приховувала свого коханого. Знаменитість не розкривала його імені та не показувала фото з ним. Лише 2022 року Оля Цибульська вперше зізналась, з ким насправді перебуває в шлюбі.

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Відтоді співачка іноді може поділитися знімками з коханим, наприклад, як от цього разу. Оля Цибульська долучилась до тренду в Instagram, метою якого було опублікувати найстаріше фото з галереї в телефоні. Таким знімком у виконавиці виявилось те, де вона позує з коханим. Кадр, вочевидь, був зроблений за кордоном. На фото Оля Цибульська та її чоловік корчили кумедні гримаси на камеру та ласували морозивом. Коли саме була зроблена світлина, точно невідомо Проте однозначно, що багато років тому.

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Оля Цибульська з чоловіком / © instagram.com/cybulskaya

Зазначимо, Оля Цибульська та Сергій Грисюк почали зустрічатися 1999 року. У серпні 2015-го пара одружилась. Подружжя виховує сина Нестора, який з’явився на світ у січні 2015 року.

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська здивувала своїми заробітками з концертів. Артистка також розкрила, що приносить їй найбільший дохід.

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