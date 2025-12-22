Оля Цибульська здивувала, чому погодилася на шлюб лише після третього освідчення їй

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

Українська співачка Оля Цибульська відверто розповіла про особисте життя та стосунки з чоловіком, бізнесменом Сергієм Грисюком.

Цього року подружжя відзначило 10 років офіційного шлюбу, однак разом вони значно довше — ще від підліткового віку. Загалом пара вже 27 років поруч. За словами Цибульської, рішення про одруження не було імпульсивним. Навпаки — вона кілька разів перевіряла серйозність намірів коханого і тому лише після третього освідчення погодилася вийти заміж.

«Я його тричі запитувала, чи він точно хоче на мені одружитися. І на третій раз прийняла пропозицію. Тому що розуміла що це ж я йому співчуваю. Артист в хаті — це біда. Він мені якось сказав, що зробив свій вибір давно. І ми вже 27-й рік разом. І ми зробили його свідомо ще в дитинстві, а в дорослому віці — ще свідоміше», — розповіла Оля для «Ближче до зірок».

Оля Цибульська з родиною / © instagram.com/cybulskaya

Цибульська також розповіла, у чому секрет їхньої близькості. За її словами, у стосунках важливо не лише вислуховувати одне одного, але й мовчати разом. Крім того, зірка поділилася, що має правило спати з Сергієм у різних кімнатах.

«Іноді просто помовчати, іноді просто виговоритися, які всі падлюки, а яка я хороша. І він каже: „Амінь“. І мені стає легше. Коли Нестор (син — прим. ред.) заснув, я заходжу до нього в спальню, він кличе мене на побачення і ми можемо говорити так до ранку», — відверто заявила виконавиця.

Не оминула співачка й тему можливого поповнення в родині. Вона зізналася, що вони з чоловіком не виключають ще одну дитину. Але поки їх стримує війна та постійний фоновий стрес.

«Важливо виносити дитину в спокої. І я не знаю, як це вплине на організм, коли у тебе під серцем дитина. Але якщо там десь вирішиться, що бузько принесе Ганнуську, то ми не проти. Чоловік ще в пологовому кричав після кесарів розтину: „Боже, диви, який красивий. Давай ще“», — пригадала артистка.

Нагадаємо, нещодавно у Олі Цибульської помер тато. Після горя вона випустила нову пісню та присвятила покійній рідній людині.