ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
422
Час на прочитання
2 хв

Оля Цибульська здивувала, чому погодилася на шлюб лише після третього освідчення їй

Зірка з чоловіком разом вже 27 років.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Оля Цибульська

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

Українська співачка Оля Цибульська відверто розповіла про особисте життя та стосунки з чоловіком, бізнесменом Сергієм Грисюком.

Цього року подружжя відзначило 10 років офіційного шлюбу, однак разом вони значно довше — ще від підліткового віку. Загалом пара вже 27 років поруч. За словами Цибульської, рішення про одруження не було імпульсивним. Навпаки — вона кілька разів перевіряла серйозність намірів коханого і тому лише після третього освідчення погодилася вийти заміж.

«Я його тричі запитувала, чи він точно хоче на мені одружитися. І на третій раз прийняла пропозицію. Тому що розуміла що це ж я йому співчуваю. Артист в хаті — це біда. Він мені якось сказав, що зробив свій вибір давно. І ми вже 27-й рік разом. І ми зробили його свідомо ще в дитинстві, а в дорослому віці — ще свідоміше», — розповіла Оля для «Ближче до зірок».

Оля Цибульська з родиною / © instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська з родиною / © instagram.com/cybulskaya

Цибульська також розповіла, у чому секрет їхньої близькості. За її словами, у стосунках важливо не лише вислуховувати одне одного, але й мовчати разом. Крім того, зірка поділилася, що має правило спати з Сергієм у різних кімнатах.

«Іноді просто помовчати, іноді просто виговоритися, які всі падлюки, а яка я хороша. І він каже: „Амінь“. І мені стає легше. Коли Нестор (син — прим. ред.) заснув, я заходжу до нього в спальню, він кличе мене на побачення і ми можемо говорити так до ранку», — відверто заявила виконавиця.

Не оминула співачка й тему можливого поповнення в родині. Вона зізналася, що вони з чоловіком не виключають ще одну дитину. Але поки їх стримує війна та постійний фоновий стрес.

«Важливо виносити дитину в спокої. І я не знаю, як це вплине на організм, коли у тебе під серцем дитина. Але якщо там десь вирішиться, що бузько принесе Ганнуську, то ми не проти. Чоловік ще в пологовому кричав після кесарів розтину: „Боже, диви, який красивий. Давай ще“», — пригадала артистка.

Нагадаємо, нещодавно у Олі Цибульської помер тато. Після горя вона випустила нову пісню та присвятила покійній рідній людині.

Дата публікації
Кількість переглядів
422
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie