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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Оля Цибульська здивувала заробітками з концертів і що приносить найбільший дохід: "Хочеться більше"

Артистка має декілька джерел доходів.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Оля Цибульська

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

Українська співачка Оля Цибульська здивувала, скільки заробляє з концертів і що приносить їй найбільший дохід.

Виконавиця активно гастролює та тішить прихильників виступами. Щоправда, як зізнається артистка в інтерв’ю Oboz.ua, концерти не приносять як такого заробітку, тож це більше для душі. Основний дохід співачки — це корпоративи, монетизація та рекламні інтеграції.

«Це точно не основний мій заробіток. Основними джерелами доходу досі залишаються корпоративи, монетизація музики і, звичайно, рекламні інтеграції. Це найбільші заробітки, а концерти — це швидше для душі», — ділиться знаменитість.

Оля Цибульська / © Пресслужба Олі Цибульської

Оля Цибульська / © Пресслужба Олі Цибульської

А от у конкретні суми заробітків співачка вдаватися не стала. Артистка жартує, що не хоче, аби рахували її гроші. Єдине, що вона дала зрозуміти, так це те, що заробітки вже не такі, якими були до війни.

«Ой, дуже по-різному. Давайте не будемо рахувати мої гроші! Трохи болить, бо, звичайно, хочеться більше. Хочеться дозволяти собі якісь речі, які постійно відкладаєш через війну. Машину оновити, щось придбати для себе… Планів багато», — розповіла співачка.

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська зізналась, чи виїжджатиме разом із сином з Києва на тлі постійних обстрілів та прогнозів щодо складної зими. Артистка розкрила свою позицію щодо цього.

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