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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
245
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2 хв

Оля Цибульська зізналась, що приносить їй дохід та чи спонсорує чоловік-бізнесмен її творчість

Оля Цибульська розповіла про заробітки артистів. Виявляється, з концертів та роялті виконавиця не отримує великий дохід.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Оля Цибульська

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

Українська співачка Оля Цибульська розкрила, що приносить їй дохід, а також зізналась, чи спонсорує її творчість чоловік-бізнесмен.

Знаменитість зізнається, що з концертів кошти нині не заробляє. Також роялті не приносять великих доходів. В інтерв'ю kp.ua артистка зазначає, що це радше приємний бонус. Що ж стосується заробітків, то кошти приносить реклама, дуети та онлайн-контент.

"Заробляємо на рекламі, дуетах, онлайн-контенті. Але концерти - це як молитва. Не для грошей, а для зв'язку. Роялті - це як кишенькові від Всесвіту: приємно, але не проживеш. Пісні крутять, але щоб платили, треба, щоб ще й зірки зійшлись. Тому роялті - як комплімент від баристи. Не розбагатієш, але день приємніший", - говорить виконавиця.

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

Також Оля Цибульська зізналась, що всі зароблені кошти витрачає на творчість. Тим часом фінансовим благополуччям сім'ї опікується винятково її чоловік. Така між подружжям домовленість. Що ж стосується спонсорування творчості, то такого в них теж немає. Якщо чоловік і допомагав співачці в кар'єрі, то лише аби полегшити їй роботу.

"Він не спонсорує мій бізнес. Він спонсорує мій спокій. Ми домовились давно: я сама заробляю на творчість, він - на сім'ю. Якщо і підстраховує - то не як банк, а як партнер, який бачить, коли я стою на краю і тримаюся на ентузіазмі та заспокійливих. У нашому шлюбі немає "він дав - вона витратила". Є "він повірив - вона зробила", - запевнила співачка.

Нагадаємо, нещодавно солістка гурту "Крихітка" Саша Кольцова розповіла про свої доходи під час війни. Співачка зізналась, як заробляє кошти.

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Дата публікації
Кількість переглядів
245
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