Олю Полякову на концерті підкололи за старі хіти російською: співачка з гумором відреагувала
Зірка не стрималася від жарту в курйозній ситуації.
На концерті української співачки Олі Полякової в Ужгороді стався смішний момент, який розвеселив і публіку, і саму артистку.
На кадрах видно, як під час виступу на сцену несподівано піднявся хлопчик. Спершу він зізнався, що давно любить співачку — ще з дворічного віку. Після цього дитина пригадала, що тоді артистка виконувала пісні російською. На таке "зауваження" Полякова відреагувала з гумором.
"Хороша пам’ять у дитини. Краще була б трохи гірша", — пожартувала артистка.
Глядачі щиро засміялися, а сама співачка додала, що сподівається, що коли хлопчик виросте, все непотрібне забудеться. Відео з моментом викликало активне обговорення у соцмережах. Користувачі відзначили почуття гумору Полякової й те, що вона змогла легко вийти з ситуації. Дехто також зауважив, що артистка давно зробила важливий крок — повністю перейшла на українську мову у своїй творчості.
Гарно викрутилася!
Цей хлопчина зробив наш вечір.
В Олі чудовий гумор!
