Олю Полякову несподівано викликали до Київської міської ради: зірка заінтригувала зізнанням

Оля Полякова

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Українська співачка Оля Полякова несподівано повідомила, що має з'явитися на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України.

Про це артистка розповіла у своєму Instagram, де оприлюднила скриншот офіційного запрошення. Водночас Полякова не приховувала здивування ситуацією та лаконічно відреагувала на отриманий документ.

«Доспівалась...» — доволі іронічно написала співачка.

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Сториз Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

Із документа випливає, що артистку запрошують взяти участь у засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради та надати покази або пояснення. Засідання заплановане на 13 липня, а до 10 липня Полякова має підтвердити свою присутність.

У самому запрошенні зазначається, що комісія розслідує можливі порушення законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства, а також дотримання прав і свобод людини під час воєнного стану. Документ підписаний головою ТСК, народним депутатом Олексієм Гончаренком.

Втім, чому саме запросили Олю Полякову та яких пояснень від неї очікують, наразі залишається невідомим. Співачка не уточнила, чи пов'язаний виклик із якимось конкретним інцидентом або її публічною діяльністю.

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