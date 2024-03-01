Оля Цибульська гостро відреагувала на стосунки Остапчука й висловилася про його 23-річну обраницю

Українська співачка Оля Цибульська іронічно відреагувала на теперішні стосунки шоумена Володимира Остапчука з його дружиною Катериною Полтавською.

Так, знаменитість у рубриці "Нашого радіо", яка за словами ведучого Андрія Чорновола, покликана провокувати на образи в шоубізнесі, натякнула, що стосунки шоумена дуже часто змінюються. Внаслідок цього, вона не змогла пригадати ім'я нової третьої дружини Володимира. Однак, зазначила, що Катерина Полтавська вродлива та наївна.

"У нього так часто змінюється хтось в гаремі, що я не встигаю. Якась молода наївна красива дівчинка", - відповіла Цибульська.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Також артистка висловилася про співачку Камалію та пакистанського мільярдера Захура Мохаммада, які розлучилися. За словами зірки, "жаба в Камалії не живе", а ось такого чоловіка, як у неї був, вона б не хотіла мати, бо "не потягне його".

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Оля Цибульська детально розповіла про стосунки з батьками її чоловіка, який залишається непублічним. А також поділилася власною формулою здорового спілкування зі свекрами.

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