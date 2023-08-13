Оля Цибульська на рідкісному фото показала, як любить проводити час з чоловіком

Українська співачка Оля Цибульська поділилася рідкісною світлиною зі своїм чоловіком Сергієм та сином Нестором.

У сторіз в Inatagram виконавиця відповіла на запитання шанувальників про те, як найбільше любить проводити свій вільний час з рідними. Цибульська показала сімейну ідилію на світлині, яка зображує їхній вихідний день.

Так, родина Олі любить провести час разом на природі. Наприклад, чоловік співачки залюбки насолоджується книгою в затишку, поки Нестор малює. Фото Цибульська залишила без підпису, лише додала емоджи у вигляді розбитого серця.

Оля Цибульська з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/cybulskaya

Також зіркова родина любить подорожувати Україною. Раніше Цибульська замилувала шанувальників спільним фото з сином з Ужгорода та поділилася зворушливими спогадами з дитинства про подорожі з батьками.

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