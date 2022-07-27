Оля Цибульська переклала українською хіт Насті Каменських "Красное вино" – відео

Так, на сторінці в Instagram Оля Цибульська поділилася відео, у якому спробувала перекласти хіт своєї колеги Насті Каменських "Красное вино".

У ролику Цибульська, як наразі перебуває в Україні, позує у джинсових мінішортах, білій майці, з розпущеним волоссям та співає на тлі саду. Окрім того, виконавиця має на меті й освітницьку програму. Оскільки з її відео українці дізналися, що таке "черлине":

"Як тобі? Нова рубрика #люблюрідною P.S. черлений - темно-червоний", - повідомила Цибульська.

Своєю чергою, шанувальники Олі зазначили, що її версія їм здається набагато кращою за оригінал: "Ой клас! Я таку версію слухала б", "Краще оригіналу", "Вау! Рідненькою все набагато краще звучить", "Так набагато краще", "Обожнюю цю пісню, але це крутіше оригіналу! Господи, да вибачить мене NK".

Нагадаємо, що раніше співачка Надя Дорофєєва повідомила, що готує до випуску українськомовну версію свого хіта "Разноцветная" і вже навіть показала уривок нового тексту композиції.

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