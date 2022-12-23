Оля Цибульська підтримала Jerry Heil, яка впала в оркестрову яму, і пригадала своє падіння зі сцени

Артистка також травмувалася під час виступу.

Співачка Оля Цибульська підтримала свою колегу Jerry Heil, яка під час свого концерту в Тернополі впала в оркестрову яму.

В сторіз в Instagtram виконавиця розповіла, що часом професія артиста також може бути небезпечною. Цибульська пригадала випадок, як сама впала зі сцени під час концерту.

"Побачила, як Jerry Heil впала в оркестрову яму, і самій стало боляче. Я не падала в оркестрову, але падала позаду сцени, на такому великому відкритому майданчику. Це дуже страшно і дуже боляче", - поділилася співачка

Також Оля побажала своїй колезі скоріше одужувати та попросила своїх підписників підтримати Яну (справжнє ім'я Jerry Heil).

Нагадаємо, 21 грудня під час концерту у Тернополі Jerry Heil впала в оркестрову яму. У результаті падіння співачка отримала струс та перелом ребра. Виконавицю одразу госпіталізували, наразі вона перебуває у лікарні.

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