Оля Цибульська підтримала Віталія Козловського, в якого Ігор Кондратюк забирає військову зарплату

Співачка Оля Цибульська підтримала свого колегу Віталія Козловського, який зараз служить в лавах ЗСУ.

Днями між артистом та його експродюсером Ігорем Кондратюком знову розгорівся справжній скандал, який триває вже багато років. Козловський заявив про те, що шоумен забирає його військову зарплату у якості компенсації боргу за авторське право.

Цибульська стала на сторону свого друга та у своїх Instagram-stories обурилася тим, що Кондратюк так вчинив по відношенню до мобілізованого співака.

"Віталію, я і підтримую тебе! Дякую за службу! Твої вчинки говорять за себе. Дуже боляче", - написала співачка.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Нагадаємо, що днями Віталій Козловський розповів про те, що майже вся його військова зарплата списується на користь колишнього продюсера, а також в держбюджет на погашення штрафу. Як поділився співак, Кондратюка просили тимчасово припинити виплати під час його служби в ЗСУ, але він відмовився.

Тим часом продюсер відповів на закиди з боку артиста та звинуватив його у брехні. За словами Кондратюка, він діє за законом та отримує лише 1/5 частини його зарплатні.

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