Оля Цибульська похизувалася вечерею, яку приготував 7-річний син: "Ми були шоковані"

Хлопчик хотів влаштувати для мами й тата романтику.

Українська співачка Оля Цибульська приємно здивувала своїх прихильників.

До слова, в сторіз на сторінці в Instagram виконавиця показала, яку вечерю приготував її 7-річний син Нестор. Так, хлопчик хотів, аби мама з татом провели час разом в романтичній атмосфері.

"Ми прийшли додому і були шоковані. Нестор приготував для нас романтичну вечерю. Звичайно, йому допомагала няня, але ініціатива була від сина. Він хотів, щоб ми романтично посиділи вдвох і побули разом", - поділилася щаслива Оля.

Син Олі Цибульської приготував вечерю / instagram.com/cybulskaya

До слова, Нестор разом із нянею приготував тортик для мами й тата, заварив чай, нарізав фрукти, а для романтичної атмосфери запалив свічки та поставив на стіл.

Оля разом із чоловіком однозначно були приємно здивовані та із задоволенням насолодилися романтичною вечерею.

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