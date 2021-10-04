Оля Цибульська з чоловіком та сином / instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська похизувалася відпочинком з чоловіком та сином у Нідерландах

Оля Цибульська похизувалася відпочинком з чоловіком та сином у Нідерландах

Сім'я співачки відпочила у Роттердамі.

Співачка Оля Цибульська минулими вихідними полетіла у романтичний вікенд з чоловіком та сином.

Так, сім'я вирішила помандрувати Роттердамом, що у Нідерландах. На сторінці в Instagram знаменитість показала декілька фотокарток із подорожі.

Оля Цибульська з чоловіком та сином / instagram.com/cybulskaya

Під час мандрівки родина відвідала головні визначні пам'ятки міста.

Оля Цибульська з сином / instagram.com/cybulskaya

Та куштувала фірмові смаколики у ресторанах.

Оля Цибульська з сином / instagram.com/cybulskaya

Крім того, Оля з коханим та Нестором сходили до зоопарку.

instagram.com/cybulskaya

"Чомусь в Європі усі ці зоопарки нагадують більше не в'язницю, а заповідники, де нам нагадують, наскільки крута природа і як важливо її берегти", – прокоментувала виконавиця.

Сьогодні зірка з рідними вже повернулися до Києва.

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