Оля Цибульська похизувалася відпочинком з чоловіком та сином у Нідерландах

Сім'я співачки відпочила у Роттердамі.
Співачка Оля Цибульська минулими вихідними полетіла у романтичний вікенд з чоловіком та сином.
Так, сім'я вирішила помандрувати Роттердамом, що у Нідерландах. На сторінці в Instagram знаменитість показала декілька фотокарток із подорожі.
Під час мандрівки родина відвідала головні визначні пам'ятки міста.
Та куштувала фірмові смаколики у ресторанах.
Крім того, Оля з коханим та Нестором сходили до зоопарку.
"Чомусь в Європі усі ці зоопарки нагадують більше не в'язницю, а заповідники, де нам нагадують, наскільки крута природа і як важливо її берегти", – прокоментувала виконавиця.
Сьогодні зірка з рідними вже повернулися до Києва.
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