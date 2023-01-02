Оля Цибульська показала архівне фото, де схудлою на 15 кіло позує у відвертому вбранні

Українська співачка Оля Цибульська вирішила поділитися архівними фото та розповіла свій досвід схуднення після пологів.

В Instagram-stories артистка опублікувала два знімки. Перше фото було зроблене за рік після пологів під час новорічного корпоративу. Як зізналась Оля, вона тоді нарешті схудла та почала подобатися собі.

"Фото номер один. Тут я рік у статусі мами. Новорічний корпоратив у палаці "Україна". Я нарешті схудла після пологів і почала собі подобатися. До цього вечора сукню на мені вручну пір'ям обшивали п'ять майстринь", - поділилася артистка.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

На наступному фото Оля зображена у відвертому вбранні. Як зізналась знаменитість, вона тоді схудла на 15 кілограмів.

"Фото номер два. 2019 рік. Я схудла на 15 кіло після того, як знов нажерла зайву вагу. Вирішила зробити ці знімання, щоб запам'ятати молодість і стан, у якому кайфую від себе", - поділилася Оля.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

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