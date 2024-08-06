Оля Цибульська показала підрослого 9-річного сина й неочікувано заспівала з ним на сцені – відео

Артистка запросила сина виконати її пісню під час концерту.
Українська співачка Оля Цибульська показала свого підрослого 9-річного сина Настора.
Так, нещодавно артистка відіграла свій концерт у Києві. Подія минула не без сюрпризів. Зокрема, просто посеред виконання свого хіта "Цвіти" Оля запросила Нестора до себе на сцену. Разом з ним перед глядачами у залі вони виконали приспів пісні. Зіркова мама одразу відчула хвилювання сина, тому підтримала обіймами та допомогла заспівати. До слова, неочікуваний дует аудиторія зустріла теплими оплесками.
Під відео з талановитим Нестором співачка нагадала про важливість створювати собі своє щастя й не ставити життя на паузу, а продовжувати "цвісти".
"У наших реаліях важко говорити про щастя. Щастя не перманентне. Але саме задля щастя нас самих, наших дітей, нашої країни варто рухатися вперед", - написала Оля.
У коментарях зізналися, що відчули атмосферу концерту просто через екран:
- Мурахи по шкірі від вашої енергетики, відчувається Ваш стан, Ви ніби пронизуєте промінчиками любові та щастя, вдячна
- Від Вас така енергія йшла, що слухали на одному диханні!
- Це просто до глибини серця
Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко показала своїх одразу двох помітно підрослих доньок і в якому знаковому місці вони відпочивають.
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