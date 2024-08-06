Оля Цибульська показала підрослого 9-річного сина й неочікувано заспівала з ним на сцені – відео

Артистка запросила сина виконати її пісню під час концерту.

Українська співачка Оля Цибульська показала свого підрослого 9-річного сина Настора.

Так, нещодавно артистка відіграла свій концерт у Києві. Подія минула не без сюрпризів. Зокрема, просто посеред виконання свого хіта "Цвіти" Оля запросила Нестора до себе на сцену. Разом з ним перед глядачами у залі вони виконали приспів пісні. Зіркова мама одразу відчула хвилювання сина, тому підтримала обіймами та допомогла заспівати. До слова, неочікуваний дует аудиторія зустріла теплими оплесками.

Оля Цибульська заспівала з 9-річним сином на концерті

Під відео з талановитим Нестором співачка нагадала про важливість створювати собі своє щастя й не ставити життя на паузу, а продовжувати "цвісти".

"У наших реаліях важко говорити про щастя. Щастя не перманентне. Але саме задля щастя нас самих, наших дітей, нашої країни варто рухатися вперед", - написала Оля.

У коментарях зізналися, що відчули атмосферу концерту просто через екран:

Мурахи по шкірі від вашої енергетики, відчувається Ваш стан, Ви ніби пронизуєте промінчиками любові та щастя, вдячна

Від Вас така енергія йшла, що слухали на одному диханні!

Це просто до глибини серця

Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко показала своїх одразу двох помітно підрослих доньок і в якому знаковому місці вони відпочивають.

Читайте також: