Оля Цибульська показала помітно підрослого сина і привітала його з 9-річчям

Українська співачка Оля Цибульська розповіла, що сьогодні, 6 січня, день народження святкує її син Нестор.

Хлопчику виповнилося 9 років. З цієї нагоди зіркова мама поділилася рідкісним фото з сином і приголомшила як він підріс. Разом з тим Цибульська адресувала своїй дитині теплі вітальні слова:

"З днем народження, синочок. Ти знов подорослішав і щиро почав дивуватись, як швидко летить час. Не бійся життєвих швидкостей. Час повільний, коли не цікаво, чи коли дуже чогось чекаєш. І швидко летить, коли щасливий, посеред класних людей і займаєшся тим, що любиш. Не квапся дорослішати. Тішся дитинством, ми з усіх сил його оберігаємо. Тобі вже 9! Ти так щиро радієш своєму святу. Не втрачай, будь ласка, ніколи цю радість від народження. Бо з любові і поваги до себе народжуються всі перемоги в житті. Міцно тримай світ за бороду і лоскочи до сміху. Ми тебе обожнюємо. Ти моя солодка булка, пиріжок, бурулька і солодулька. P.S. Маякни, коли тобі набриднуть мої сю-сю-сю", - написала зіркова мама.

Син Олі Цибульської / Фото: instagram.com/cybulskaya

Також Цибульська заінтригувала подарунком для свого сина. Артистка розповіла, що на честь дня народження Нестора збулася мрія хлопчика, на яку він чека протягом трьох років. Втім, що саме це за сюрприз, виконавиця не уточнила.

Син Олі Цибульської / Фото: instagram.com/cybulskaya

Цілком можливо, що родина вирушила до зимових Карпат, адже святкове фото з сином Цибульська опублікувала на тлі засніжених краєвидів. І цілком можливо, що таким чином зіркова мама втілила у життя мрію своєї дитини про зимові канікули.

Нагадаємо, раніше Оля Цибульська розсекретила незвичне місце, у якому зустріла Новий рік.

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